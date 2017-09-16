Если трагедия в одесском лагере произошла из-за халатности, то виновные должны быть жестко наказаны - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что если пожар в лагере "Виктория" в Одессе, где погибли дети, возник из-за халатности, то виновные должны быть жестко наказаны.

"Ситуация, которая случилась в Одессе, - это просто ужасно, я говорил сегодня с главой государственной администрации - они создали комиссию. Предварительная информация, что этот комплекс был обследован в мае и на пожарную безопасность. Что случилось - установит следствие", - сказал он журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

Премьер подчеркнул, что эта трагедия ужасна, и выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Если это вызвано халатностью и неадекватными действиями людей, которые отвечали за безопасность, - их нужно жестко наказать", - подытожил В.Гройсман.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23.30 пятницы. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 42 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку ищут. Предварительно сообщалось о гибели троих детей. Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы.

Тушением пожара занимались 40 человек личного состава ГСЧС и 9 единиц техники. Крайне затрудняло тушение пожара отсутствие в пожарных гидрантах давления и пустой пожарный водоем. Из-за этого воду к пожару пришлось доставлять за 1200 м.

По факту пожара и гибели детей полиция начала уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Лагерь "Виктория" – муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей, в т.ч. дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети других льготных категорий, победители конкурсов и турниров, олимпиад и соревнований, дети участников АТО и дети-переселенцы.

В мае т.г. президент Украины Петр Порошенко встречался в лагере с детьми.