Детский лагерь в Одессе, на пожаре в котором погибли дети, в июне получил предписания по обеспечению мер безопасности

Детскому лагерю "Виктория" в Одессе, на пожаре в котором погибли дети, в июне были даны определенные предписания по обеспечению мер безопасности, в том числе противопожарных мер, сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Было установлено, что в июне этот санаторий и этот директор получили предписание о подключение пожарной сигнализации к пожарному пульту, чего не было сделано. Было ещё несколько предписаний с точки зрения безопасности", - сказал Г.Зубко агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в субботу в Киеве.

Он отметил, что причина пожара пока не установлена.

"То, что мы увидели по ходу событий: пожарная команда прибыла через 4 минуты, и если бы было нормальное давление в гидрантах, то им не надо было бы разворачиваться 1,5 км. Сейчас комиссия будет непосредственно заниматься давлением в гидрантах. Самое главное, что вода там есть, но потеряны минуты", - сообщил Г.Зубко.

Он также рассказал, что идут поиски девочки из комнаты №11. Останки двух детей из этой же комнаты ранее обнаружили спасатели.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23.30 пятницы. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 42 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку ищут. Предварительно сообщалось о гибели троих детей. Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы.

Тушением пожара занимались 40 человек личного состава ГСЧС и 9 единиц техники. Крайне затрудняло тушение пожара отсутствие в пожарных гидрантах давления и пустой пожарный водоем. Из-за этого воду к пожару пришлось доставлять за 1200 м.

По факту пожара и гибели детей полиция начала уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Лагерь "Виктория" – муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей, в т.ч. дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети других льготных категорий, победители конкурсов и турниров, олимпиад и соревнований, дети участников АТО и дети-переселенцы.

В мае т.г. президент Украины Петр Порошенко встречался в лагере с детьми.