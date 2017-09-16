События

12:40 16.09.2017

Гройсман выступает за создание Министерства ветеранов, ведется работа над его концепцией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что поддерживает идею создания Министерства по вопросам ветеранов, сейчас ведутся переговоры в рамках коалиции о сроках и формате его создания.

"Это хорошая идея, я считаю, что она является необходимой, и сейчас мы ... проводим консультации в коалиции о том, как его создать, в какой форме, в какие сроки, какие будут институционные задачи министерства", - сказал он на брифинге в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

Премьер отметил, что вопрос создания ведомства находится на технической стадии.

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Интерфакс-Украина
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