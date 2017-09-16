События

08:35 16.09.2017

Правоохранители обнаружили около тысячи кустов конопли в частных теплицах в Одесской области

В Одесской области правоохранители обнаружили около 1000 кустов растений конопли, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Межведомственная группа в составе представителей оперативно-розыскного отдела Южного регионального управления Госпогранслужбы, Великомихайловского и Раздельнянского отделов Национальной полиции в Одесской области провела обыск в частных домах в с.Цибулевка.

Во время обысков правоохранители обнаружили теплицы, где выращивали коноплю. Также найдены 10 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова.

Растения и патроны изъяты представителями Национальной полиции и переданы на экспертизу.

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Интерфакс-Украина
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