Прокуратура Луганской области объявила о подозрении "прокурору Генпрокуратуры ЛНР"

Прокуратура Луганской области совместно с Управлением СБУ объявили о подозрении так называемому "прокурору Генеральной прокуратуры" террористической организации "ЛНР", сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В результате досудебного расследования прокуратура Луганской области выяснила, что житель Луганска инициировал и добровольно согласился на назначение его "начальником следственного отделения следственного Управления по Артемовскому району Луганска Генеральной прокуратуры "ЛНР".

Занимая указанную должность, подозреваемый осуществлял действия, направленные против граждан Украины, которые проживают на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Начальнику следственного отделения Управления по Артемовскому району Луганска Генеральной прокуратуры "ЛНР" заочно сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины).