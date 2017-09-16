События

00:19 16.09.2017

Крупный пожар возник на территории детского лагеря "Виктория" в Одессе

Крупный пожар возник на территории детского лагеря "Виктория" в Одессе. Видео с места инцидента на своей странице в Facebook транслирует волонтер Андрей Танцюра.

На видео видно, что огнем полностью охвачен один из корпусов лагеря. Также слышны слова, что огонь перекинулся на еще одно здание.

Есть ли пострадавшие в результате пожара, в настоящее время не известно. Однако из разговоров, которые слышны на видео, следует, что отдыхающих в лагере детей успели эвакуировать.

Лагерь "Виктория" – муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей, в т.ч. дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети других льготных категорий, победители конкурсов и турниров, олимпиад и соревнований, дети участников АТО и дети-переселенцы.

В мае т.г. президент Украины Петр Порошенко встречался в лагере с детьми.

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Интерфакс-Украина
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