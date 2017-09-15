Суд во Львове избирает меру пресечения Сакварелидзе

Галицкий районный суд Львова в пятницу вечером приступил к избранию меры пресечения члену партии "Рух новых сил", соратнику лидера этой партии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили Давиду Сакварелидзе.

Соответствующее видео из зала суда размещено на странице партии "Рух новых сил" в Фейсбуке.

Д.Сакварелидзе, обращаясь к судье, призвал его не избирать никакой меры пресечения, заверив, что будет являться в суд и к следователю, давать показания.

В суд прибыли некоторые народные депутаты Украины и активисты.

Как сообщалось, 14 сентября Д.Сакварелидзе объявили о подозрении в совершении ряда правонарушений в связи с событиями на украинско-польской границе 10 сентября. Согласно озвученной правоохранителем информации, Д.Сакварелидзе подозревается в совершении правонарушений, предусмотренных ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ст.332 (незаконная переправка людей через государственную границу), ч.2 ст.342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

15 сентября прокуратура заявила, что намерена ходатайствовать об избрании Д.Сакварелидзе меры пресечения в виде личного обязательства на судебном заседании 18 сентября.