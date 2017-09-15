ЕСПЧ запросил информацию у правительства Украины о состоянии здоровья экс-мэра Славянска Штепы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запросил информацию о состоянии здоровья экс-мэра Славянска Нели Штепы, сообщил ее адвокат Александр Шадрин.

"Европейский суд по правам человека запросил информацию у правительства Украины по моему обращению, поданному позавчера в порядке Правила 39 Регламента Суда о текущем состоянии здоровья Штепы Нели Игоревны, а также о состоянии выполнения определения Октябрьского районного суда города Харькова… об оказании медицинской помощи (диагностике и лечении)", - написал А.Шадрин на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал фото документа, полученного им из ЕСПЧ.

Как объяснил А.Шадрин агентству "Интерфакс-Украина", после получения запрашиваемой информации от правительства Украины и защиты Н.Штепы ЕСПЧ примет решение о целесообразности применения обеспечительных мер. "Правительство должно предоставить информацию до 29 сентября, мы со своей стороны тоже полный формуляр отправим до 29 сентября. После этого суд решит, принимать ли обеспечительные меры. Как правило, такое решение суд принимает в течение нескольких дней после получения информации от обеих сторон", - сказал он.

По словам А.Шадрина, обеспечительные меры могут означать, в т.ч. и перевод Н.Штепы из СИЗО в больницу для получения необходимого лечения.

Как сообщалось, 24 июля 2017 года во время суда Н.Штепа жаловалась на плохое самочувствие, из-за чего конвой дважды вызывал "скорую". По требованию адвоката Н.Штепу также осмотрела врач-кардиолог, диагностировавшая гипертонию 2 ст., риск гипертонического криза, диффузный кадрдиосклероз сочетанный с метаболической кардиомиопатией. Позднее врач дала рекомендации по срочному лечению.

14 августа 2017г. судья Октябрьского райсуда Харькова Дмитрий Чижиченко удовлетворил жалобу А.Шадрина и обязал начальника Харьковского СИЗО обеспечить соблюдение прав Н.Штепы на медицинскую помощь и принять меры по безотлагательному проведению необходимого медицинского обследования.

Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.

В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова.

Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. (Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук) В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, Н.Ежов заявил самоотвод.

В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.