События

14:31 15.09.2017

Миротворцы ООН на Донбассе будут частично подчинены РФ как члену Совбеза

В случае введения миротворческой мисси ООН на Донбасс, миротворческий контингент будут частично подчиняться России как постоянному члену Совета безопасности ООН, считает бывший посол США в ООН Джон Болтон.

"Введение миротворцев плохая идея. Почему вы хотите большего вовлечения России в дела Украины? Россия один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, и ничего не произойдет с этими миротворцами, если Россия этого не захочет. Она будет влиять на них", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве в пятницу.

Д.Болтон отметил, что решить ситуацию на Донбассе можно через силу.

"Миротворцы ООН не решают конфликты, а замораживают их. Если вы уверенны, что хотите, чтобы Донбасс постоянно оставался в руках тех людей, которые его контролируют - введите туда миротворческую миссию", - заявил он.

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