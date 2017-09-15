Количество нарушений с применением легкого и стрелкового вооружения в зоне АТО возросло на треть

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине фиксирует уменьшение количества случаев применения тяжелого вооружения в зоне АТО при одновременном росте числа обстрелов из легкого и стрелкового на 30%.

"За неделю мы зафиксировали лишь 8 случаев применения тяжелого вооружения. Для сравнения - за первую неделю августа было 547 таких взрывов. Но насилие продолжается. Мы констатируем постоянное возрастание количества нарушений с применением стрелкового и легкого вооружения. На сегодня этот показатель на 30% больше", - сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в пятницу в Киеве.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Миссия фиксирует увеличение случаев размещения тяжелого вооружения на линии разграничения.

"За неделю мы видели увеличение случаев наличия тяжелого вооружения, размещенного с нарушением согласованных линий отведения. Если до объявления очередного режима перемирия у нас было таких случаев было десятки, то сейчас - сотни", - сообщил первый замглавы СММ.

По словам А.Хуга, за подотчетную неделю зафиксировано 66 таких случаев.

"8 на подконтрольных официальному Киеву территориях и 58 - на неподконтрольных. На предыдущей неделе у нас было 11 случаев, 4 - на подконтрольной и 7 на неподконтрольной территории", - рассказал он.

Первый замглавы Миссии также подчеркнул, что наблюдатели продолжают сталкиваться со случаями препятствования их деятельности.

"Препятствования работы миссии приобретают разные формы. За первые 6 месяцев текущего года были 480 случаев, 75% их них - на неподконтрольных Киеву территориях... За последнюю неделю нашим наблюдателям 12 раз отказывали в доступе на неподконтрольных территориях", - сообщил А.Хуг.