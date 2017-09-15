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13:57 15.09.2017

Киев готов направить языковую статью закона об образовании на экспертизу в Совет Европы

Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона об образовании, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом Л.Гриневич сообщила журналистам после встречи с послами иностранных государств в Министерстве иностранных дел Украины в пятницу днем.

Она также выразил надежду, что президент Украины Петр Порошенко подпишет закон "Об образовании", пока будет идти экспертиза языковой статьи.

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