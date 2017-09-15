События

12:23 15.09.2017

Военнослужащий найден мертвым с огнестрельным ранением в в/ч на Львовщине

45-летний военнослужащий найден минувшей ночью мертвым с огнестрельным ранением на территории воинской части Стрийском районе Львовской области, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник львовского регионального медиа-центра Минобороны Александр Поронюк.

"Военнослужащий находился на суточном дежурстве, был найден с огнестрельным ранением", – сказал он в пятницу днем.

По словам А.Поронюка, в данное время на месте ЧП работают представители Военной службы правопорядка и военной прокуратуры.

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Интерфакс-Украина
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