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08:37 15.09.2017

Тиллерсон призвал Китай и Россию к конкретным шагам в отношении КНДР в связи с новым пуском ракеты

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал КНР и Россию предпринять конкретные шаги в отношении КНДР, демонстрирующие нетерпимость к ракетным пускам.

"Китай и Россия должны заявить о своей нетерпимости к этим безрассудным ракетным пускам, предприняв прямые действия (в отношении КНДР - ИФ) со своей стороны", - заявил Р.Тиллерсон.

В заявлении главы госдепартамента отмечается, что "Китай поставляет Северной Корее большую часть своей нефти, а Россия является крупнейшим эксплуататором принудительного труда северных корейцев".

Как сообщалось, Северная Корея в пятницу осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.

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Интерфакс-Украина
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