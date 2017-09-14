В Киеве на рынке "Колибрис" произошел пожар, остановлено движение трамваев

В Киеве в районе Борщаговки на рынке "Колибрис" произошло возгорание на площади 2 тыс. кв. м., спасатели локализировали пожар.

Как сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве, информация о возгорании по адресу ул.Леся Курбаса, 4-б поступила в дежурную часть в 17:24 , спасатели локализировали огонь в 18.35.

По информации ГСЧС, в районе пожара остановлено движение скоростных трамваев №3.

Жертв и пострадавших нет.

На месте работает 14 единиц техники и 63 человека личного состава.

По информации СМИ, пожар начался в помещении аптечного киоска, расположенного на рынке.