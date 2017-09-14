События

19:15 14.09.2017

Индивидуальная подгонка снаряжения для каждого бойца должна осуществляться отдельно и только лучшими образцами - Полторак

В рамках рабочей поездки в Хмельницкую область министр обороны Украины Степан Полторак проверил 8 отдельный полк специального назначения ВСУ.

Как сообщает в четверг пресс-служба Минобороны Украины, во время встречи с личным составом министр отметил, что по поручению президента Украины, руководство оборонного ведомства прорабатывает вопрос повышения социального пакета и выделение большего финансового ресурса для спецназовцев, "чтобы легендарный полк стал еще более боеспособным".

С.Полторак подчеркнул, что в этом году каждому командиру военных частей специального назначения было выделено по 5 млн грн для обеспечения задач по индивидуальной подгонке снаряжения, вооружения и обмундирования каждого спецназовца.

"Задача командира – обеспечить бойца всем необходимым для успешного выполнения боевой задачи. И для спецназовцев в этом контексте особый подход - ведь здесь индивидуальная подгонка для каждого бойца должна осуществляться отдельно и только лучшими образцами. Здесь не может идти речь об экономии средств. В этом году для этих целей командирам было выделено по 5млн грн, В следующем году эта сумма будет больше", - подчеркнул министр обороны Украины.

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Интерфакс-Украина
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