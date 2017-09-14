Полиция Киева допускает, что взрыв на Грушевского 24 августа мог быть демонстративным хулиганством

Полиция устанавливает свидетелей взрыва в центре Киева 24 августа и не исключает версию того, что это могло быть демонстративным хулиганством именно в день празднования независимости Украины.

"Тяжело сказать о какой-то приоритетной версии, потому что в одном месте сошлось несколько составляющих: и автобус с военнослужащими Национальной гвардии, и родственники военнослужащего, Героя Украины", - сказал заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Учитывая следственные эксперименты, скорее всего, граната бросалась не прицельно, мы не исключаем и той версии, что это было демонстративное хулиганское действие, демонстративное нарушение общественного порядка в этом месте и именно в этот день", - подчеркнул А.Крищенко.

Также он призвал тех, кто располагает информацией о случившемся, в том числе, видеоматериалами, помочь следствию на условиях анонимности.