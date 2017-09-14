На участников событий на ПП "Шегини" составлено уже 69 протоколов, 14 человек их подписали - Слободян

К настоящему времени уже составлены протоколы на 69 лиц, которые незаконно пересекли госграницу в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе в ночь на воскресенье, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"На сегодня есть протоколы на 69 лиц. Это те, кто идентифицирован", - сказал он в комментарии агентству в четверг.

О.Слободян напомнил, что 14 участников событий, в основном представители СМИ, вернулись в пункт пропуска, где подписали соответствующие протоколы, также протокол был зачитан лидеру партии "Рух новых сил", экс-главе Одесской обладминистрации Михаилу Саакашвили, из-за которого и состоялось данное правонарушение.

Как сообщалось, 10 сентября лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини (Львовская обл.), прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы с группой лиц, в том числе народными депутатами.

Во время инцидента 13 бойцов Национальной полиции и 9 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. У одного из правоохранителей перелом плечевой кости, у остальных травмы меньшей степени тяжести.

Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михаила Саакашвили.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.

В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".