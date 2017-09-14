Ряд нардепов критикуют законопроект по расширению полномочий Нацгвардии

Законопроект №6556, расширяющий полномочия Национальной гвардии Украины, несет угрозы для украинского общества и является рискованными с точки зрения борьбы с коррупцией, заявляет народный депутат из фракции "Самопомич" Елена Сотник.

"Многие помнят, когда на Майдане мы смотрели в глаза представителям "Беркута", а сейчас в судах мы сталкиваемся с тем, что их нельзя идентифицировать. Закон о полиции предполагает идентификацию каждого сотрудника полиции, а этот законопроект предлагает вернуть времена "Беркута" - предоставить нацгвардейцам право владеть тяжелым вооружением, проверять, задерживать граждан. То есть им отдаются те функции, которые полицейские учатся выполнять от 1 до 5 лет", - сказала Е.Сотник на брифинге в четверг в Киеве.

По ее словам, с точки зрения права граждан на мирные собрания, законопроект вводит понятие "безопасное расстояние". "У каждого нацгвардейца это расстояние свое, это может быть 5 метров, а может 500. В случае нарушения этого расстояния нацгвардеец имеет право применить те меры, что и "Беркут", - сказала Е.Сотник.

В свою очередь народный депутат фракции "Батькивщина" Игорь Луценко отметил, что данный законопроект несет коррупционные риски. "Он предполагает Нацгвардии самой принимать решение проводить какие-то действия. В одной структуре концентрируются танки, вертолеты и функции полиции. Что может привести к тому, что НГУ может контролировать какой-то незаконный бизнес, например, янтарный. Эта норма "коррупциогенна", этот законопроект нельзя принимать с точки зрения борьбы с коррупцией", - подчеркнул он.

В то же время, в пресс-службе Нацгвардии агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что все замечания народных депутатов к данному проекту закона безосновательны. "Данный законопроект разработан с учетом опыта европейских стран по результатам консультаций и советов международных экспертов. Проект документа не несет угрозы - ни гражданам, ни общественному порядку. Он направлен на укрепление безопасности на всей территории Украины", - подчеркнули в пресс-службе.