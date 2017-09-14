События

13:22 14.09.2017

В Украине удерживается теплая и сухая погода

В ближайшие сутки в Украине будет преобладать сухой и теплый воздух, днем на западе и севере страны - более прохладный, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков, лишь ночью и утром на крайнем западе небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 23-28°, в южной части до 31°, в западных и северных областях 17-22°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 14-16°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 сентября самая высокая температура днем была +30 в 1903 году, самая низкая ночью +1,8 в 1925 году.

16 сентября - без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, на юге и востоке 12-17°, днём в северных и большинстве западных областей 19-24°, на остальной территории 25-30°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 21-23°.

14 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-24°, в Днепре в районе Киева 17°.

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