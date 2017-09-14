В ЦРУ решили не выкладывать в открытый доступ собранную бен Ладеном коллекцию порнографии

Директор ЦРУ Майкл Помпео в среду заявил, что ведомство не намерено публиковать порнографические материалы, принадлежавшие покойному главарю террористической группировки "Аль-Каида" Усаме бен Ладену.

"Все, кроме порнографии и материалов, защищенных авторским правом, будет опубликовано", - сказал директор ЦРУ в интервью телеканалу "Фокс-ньюс".

Подробных данных о коллекции материалов для взрослых в СМИ нет, однако газета "Нью-Йорк пост" отмечает, что речь идет об "огромной коллекции".

По словам директора ЦРУ, подлежащие публикации материалы включают множество электронных документов, в том числе личную переписку У.бен Ладена и планы террористических операций "Аль-Каиды". В ЦРУ полагают, что их публикация будет способствовать предотвращению террористических атак наподобие теракта 11 сентября 2001 года.

Согласно официальной версии, У.бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 г. в ходе спецоперации американского отряда морских пехотинцев "Морские котики" в его резиденции в пакистанском городе Абботтабаде, в 50 км от Исламабада.