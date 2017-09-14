События

01:07 14.09.2017

Совет ЕС может продлить санкции для физических и юридических лиц, которых считает причастными к подрыву целостности Украины

Совет ЕС по юстиции и внутренним делам, как ожидается, примет в четверг в Брюсселе решение продлить "адресные" ограничительные меры в отношении персон и организаций, которых в Евросоюзе расценивают как "подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Как сообщалось, Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал без обсуждения 6 сентября рекомендацию Совету ЕС об очередном продлении на 6 месяцев этих индивидуальных санкций. Дипломатический источник в институтах ЕС сообщил "Интерфаксу", что решение совета может быть принято 14 сентября.

Предыдущее продление состоялось 13 марта 2017 года до 15 сентября 2017 года. Эти меры включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

Согласно мартовскому постановлению Совета ЕС, санкции распространялись на 150 человек и 37 организаций.

Решение Совета ЕС планируется по разделу "А" повестки дня, то есть без обсуждения.

После опубликования в "Официальном журнале" Евросоюза оно вступит в силу.

Эти ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года.

Помимо них, в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд арестовал одного из участников прорыва Саакашвили через границу

Украина планирует просить об экстрадиции осужденного в аннексированном Крыму Чийгоза

В польской оппозиции призывают временно отстранить министра обороны из-за слухов о его связях с разведкой РФ

Чийгоз обратился к митингующим, вышедшим его поддержать

СБУ проводит обыски у главы киевской областной ячейки "Батькивщины"

ПОСЛЕДНЕЕ

Стрельба в школе в США привела к гибели одного человека и ранению троих

Нацгвардия и Нацполиция плодотворно сотрудничают по вопросам безопасности на Донбассе - Аллеров

Украинская сторона призвала Совет Европы принять меры по освобождению удерживаемого в РФ Павла Гриба

Первый замначальника департамента аудита и контроля "Укрзализныци" задержан при получении крупной взятки

Комитет Рады по правам человека проведет в октябре совместное заседание с комитетом по правам человека Европарламента - Немыря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА