События

19:52 13.09.2017

Первый замначальника департамента аудита и контроля "Укрзализныци" задержан при получении крупной взятки

Оперативники Службы безопасности Украины задержали в среду первого заместителя начальника департамента аудита и контроля ПАО "Укрзализныця" Джакели Вахтанги в момент получения крупной взятки, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Несколько часов назад оперативники СБ Украины задержали на горячем первого заместителя начальника департамента аудита и контроля ПАО "Укрзализныця" Джакели Вахтанга при получении первой части неправомерной выгоды в сумме 70000 долларов США за решение вопроса о назначении на одну из руководящих должностей в ПАО "Укрзализныця". При этом, за решение данного вопроса Джакели В. планировал получить неправомерную выгоду в сумме 300000 долларов США", - написал Ю.Лавренюк на странице в Фейсбуке в среду вечером.

Он отметил, что о необходимости увольнения "этой одиозной личности" из ПАО "Укрзализныця" министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял неоднократно.

Замминистра также констатировал, что сегодняшняя история – "едва ли не первый пример совместной работы департамента безопасности ПАО "УЗ" и правоохранителей".

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