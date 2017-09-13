События

19:05 13.09.2017

Украина планирует просить об экстрадиции осужденного в аннексированном Крыму Чийгоза

Украина будет просить об экстрадиции осужденного в аннексированном Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, допускает председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров.

"Мы с адвокатами уже выстроили дальнейший план, как спасать Ахтема Чийгоза, как освободить других политических узников", - сказал он на митинге в поддержку А.Чийгоза в среду в Киеве.

Вместе с тем, он признал, что решение – за президентом РФ.

"Осуществляя правовые шаги, подавая апелляцию и двигаясь к Европейскому суду по правам человека, мы одновременно будем пытаться принудить Россию экстрадировать, вернуть Ахтема Чийгоза в Украину", - заявил Р.Чубаров.

Он отметил, что для этого есть все основания. По его словам, то, что в приговоре "Верховный суд" аннексированного Крыма вынужден был назвать А.Чийгоза гражданином Украины, дает определенный шанс и механизм задействовать данный инструмент.

11 сентября т.н. "Верховный суд" аннексированного Крыма приговорил А.Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

А.Чийгоз был задержан 29 января 2015 года в Крыму по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, фактически - за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием крымского парламента, когда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приговор А.Чийгозу является очередным приговором Российской Федерации, которая на международном уровне признана оккупантом.

Министр юстиции Украины Павел Петренко во время встреч в Совете Европы поднимет вопросы, касающиеся украинских политзаключенных в России и оккупированном ею Крыму, а также вынесения т.н. властями Крыма незаконного приговора А.Чийгозу.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд арестовал одного из участников прорыва Саакашвили через границу

В польской оппозиции призывают временно отстранить министра обороны из-за слухов о его связях с разведкой РФ

Чийгоз обратился к митингующим, вышедшим его поддержать

СБУ проводит обыски у главы киевской областной ячейки "Батькивщины"

В квалификации событий на ПП "Шегини" добавилась еще одна статья

ПОСЛЕДНЕЕ

Комитет Рады по правам человека проведет в октябре совместное заседание с комитетом по правам человека Европарламента - Немыря

Трамп заявил о необходимости срочных налоговых реформ после обрушившихся на США разрушительных ураганов

Сало в Киеве стоит втрое дороже, чем в Тернопольской области

Боевики с полуночи 5 раз открывали огонь в зоне АТО

КДК прокуроров открыла дисциплинарные производства в отношении Луценко и Матиоса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog4517.html
РЕКЛАМА