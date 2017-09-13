Боевики с полуночи 5 раз открывали огонь в зоне АТО

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду 5 раз открывали огонь в зоне проведения антитеррористической операции, при этом дважды велись неприцельные обстрелы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток в районе проведения АТО обстановка оставалась относительно спокойной. Как и вчера, в светлое время суток боевики почти прекратили обстрелы украинских позиций. А из 5 случаев открытия огня со стороны российских наемников, зафиксированных с полуночи, два обстрела характеризуются как неприцельные", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00 среды) на странице в "Фейсбуке".

В частности, на Приморском направлении ночью и утром НВФ неприцельно били по украинским позициям из стрелкового оружия и гранатомета вблизи Старогнатовки и Водяного.

На Донецком направлении около 6-ти утра противник открывал огонь из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в окрестностях Авдеевки. Почти в это же время боевики били из крупнокалиберных пулеметов в районе Опытного.

На Луганском направлении боевики применяли миномет калибра 82 мм возле станции Донец.

"Строго соблюдая мирные договоренности, с начала суток силы АТО огонь в ответ не открывали", - заявили в пресс-центре.