Чийгоз обратился к митингующим, вышедшим его поддержать

Осужденный в аннексированном Крыму заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз передал обращение к участникам митинга в его поддержку, который в настоящее время начинается на Майдане Независимости в Киеве.

"Каждый крымский татарин, каждый украинец должен понимать, что наше право на свободу, достойную жизнь и любовь к Родине являются опасностью для российской власти", - говорится в тексте обращения, который опубликовал в среду в своем микроблоге в соцсети Twitter адвокат Николай Полозов.

"11 сентября слушал приговор. Сколько цинизма, лжи и, главное, страха за каждым произнесенным словом и действиями судей, власти России перед силой, мужеством, решительностью моего народа. Как их раздражает, пугает истинный патриотизм, который им не понятен и не присущ. Им удобно прикрываться лжепатриотизмом, пропитанным гнилым национал-шовинизмом, насаждаемым ими не только своему народу", - заявляет замглавы Меджлиса.

"Приговор вобрал в себя безысходность и злобу коллаборантов. Но их радость преждевременна. Им не удастся "сделать главной ценностью ложь и подлость". Им никогда не быть авторитетами народа", - резюмировал А.Чийгоз.

Как сообщалось, днем ранее народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал проведение 13 сентября на Майдане Независимости в Киеве митинга в поддержку незаконно осужденного в оккупированном Крыму А.Чийгоза. Начало митинга запланировано на 17:30.

11 сентября т.н."Верховный суд" аннексированного Крыма приговорил А.Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

А.Чийгоз был задержан 29 января 2015 года в Крыму по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, фактически - за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием крымского парламента, когда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приговор А.Чийгозу является очередным приговором Российской Федерации, которая на международном уровне признана оккупантом.

Министр юстиции Украины Павел Петренко во время встреч в Совете Европы поднимет вопросы, касающиеся украинских политзаключенных в России и оккупированном ею Крыму, а также вынесения т.н. властями Крыма незаконного приговора зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу.

Международная неправительственная организация Amnesty International выступает за немедленное освобождение заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, приговоренного судом в аннексированном Крыму к 8 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба организации в понедельник.

Европейский союз запрет на деятельность крымского Меджлиса и преследование его лидеров расценивает как "серьезные и неприемлемые нарушения" их прав.