Полиция разыскивает неизвестных, повредивших в Одесской области мемориал Героям Небесной сотни и воинам АТО

Неизвестные лица подожгли в городе Ананьев (Одесская обл.) мемориал Героям Небесной сотни и воинам, погибшим в АТО. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном повреждении имущества.

Как сообщается в среду на странице в Фейсбуке полиции Одесской области, в дежурную часть Ананьевского отделения полиции поступило сообщение о том, что поврежден мемориал Героям Небесной сотни и воинам АТО. При осмотре места происшествия установлено, что неизвестные подложили шины под металлический стенд с фотографиями погибших на Майдане и в зоне проведения антитеррористической операции, и подожгли их. Часть стенда обгорела, других повреждений мемориала нет.

Полицейские Ананьевского отделения полиции Подольского отдела полиции устанавливают лиц, которые подожгли мемориал.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.