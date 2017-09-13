Климкин предложил организовать перекрестный год украинского и французского языков

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе встречи с председателем группы дружбы "Украина-Франция" Сената Франции Эрве Море (Herve Maurey) отметил важность еще большего привлечения французского бизнеса на украинский рынок в свете имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Наш визит призван продвигать украинско-французское взаимовыгодное сотрудничество", - заявил во время встречи в среду Э.Море, который находится с визитом в Украине во главе французской депутатской делегации.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, П.Климкин также подчеркнул важность создания предпосылок для активизации украинско-французского межобщественного диалога и предложил организовать перекрестный год украинского и французского языков, а также интенсифицировать межстуденческие обмены, в т.ч. с использованием преимуществ Соглашения об ассоциации.

Обсуждая состояние имплементации Минских договоренностей, министр иностранных дел Украины высоко оценил позицию Франции в нормандском процессе.