Канада всесторонне поддерживает Украину и одобряет ее приближение к НАТО

Стратегический советник высокого уровня от Канады Джил Синклер обсудила с министром обороны Украины Степаном Полтораком реформирование украинского оборонного ведомства и направления дальнейшего сотрудничества между Украиной и Канадой.

"Канада всесторонне оказывает поддержку Украине и особенно одобряет приближение Украины к НАТО… Мы упорно и настойчиво работаем над тем, чтобы диалог НАТО с Украиной постоянно поддерживался", - сказала Дж.Синклер в ходе встречи со С.Полтораком в среду.

Как сообщается на официальном сайте украинского оборонного ведомства, министр обороны в ходе встречи заявил, что все начатые реформы в Украине проходят планово.

"Сейчас ведется масштабная работа по созданию комплексной инфраструктуры Вооруженных сил… Также одной из главных направлений реформирования является реформа денежного обеспечения, которая позволит повысить заинтересованность в прохождении службы сержантов, младшего офицерского состава и контрактников", - рассказал С.Полторак.

Министр также поблагодарил посла Канады в Украине Романа Ващука за помощь Канады по созданию учебного центра для военной службы правопорядка во Львове.