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14:17 13.09.2017

Бывший и.о. главы миссии Украины при НАТО Егор Божок назначен главой Службы внешней разведки

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении бывшего исполняющего обязанности главы миссии Украины при НАТО Егора Божка главой Службы внешней разведки Украины.

Как сообщает в среду пресс-служба президента Украины, Е.Божок был представлен коллективу Службы внешней разведки Украины президентом Украины.

"Я знаю Егора Божка давно - как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", - сказал П.Порошенко.

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Интерфакс-Украина
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