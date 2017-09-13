События

13:53 13.09.2017

Около 80% кандидатов в новый Верховный суд с отрицательным заключением ОСД не попали в финальный рейтинг конкурса

Около 80% кандидатов на должность судьи нового Верховного суда, получивших отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности (ОСД) не попали в финальный рейтинг конкурса, сообщил глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков.

"ВККСУ провела первый публичный конкурс в Верховный суд с участием общественности и определила 120 его победителей. Среди них - 16 ученых, девять адвокатов, четыре кандидата с совокупным стажем и 91 судья из разных регионов страны с обеспечением гендерного баланса и высоким научным уровнем (34 кандидатов наук и 12 докторов наук). 80% кандидатов, получивших отрицательные заключения ОСД, не попали в финальный рейтинг победителей конкурса", - сказал он в ходе круглого стола "Реформа правосудия в Украине: усиление способности национальной судебной системы в процессе имплементации Конвенции и правоприменительной практики ЕСПЧ" в рамках мероприятий по случаю 20-летия вступления в силу для Украины Конвенции о защите прав человека и основных свобод в Страсбурге.

В настоящее время ВККСУ завершила конкурс на должность судьи нового Верховного суда и передала в Высший совет правосудия (ВСП) материалы по 120 победившим в нем кандидатам. ВСП, в свою очередь, примет решение по этим кандидатам и направит президенту Украины представление о назначении или неназначении их.

Для участия в конкурсе на должность судьи нового Верховного суда, который начался 7 ноября 2016 года, зарегистрировалось 1,436 тыс. лиц, документы подали 846, к конкурсу были допущены 653, к прохождению квалификационного оценивания - 625 кандидатов.

В свою очередь, выступая на "круглом столе" министр юстиции П.Петренко отметил роль Европейского Суда по правам человека в развитии национальной правовой системы и перспективы усовершенствования механизмов исполнения его решений, а заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов проинформировал о принятых конституционные изменения и другие законы, усиливающие независимость и эффективность правосудия в Украине.

Как сообщалось, в рамках мероприятий в Страсбурге Украина подписала две конвенции Совета Европы - Конвенцию о правонарушениях, связанных с культурными ценностями, и Конвенцию против торговли человеческими органами.

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