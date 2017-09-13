Кабмин поручил МИД и СБУ внести РФ в перечень стран миграционного риска до 30 сентября

Кабинет министров Украины поручил Министерству иностранных дел Украины и Службе безопасности Украины внести Российскую Федерацию в перечень стран миграционного риска до 30 сентября.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Правительство приняло план выполнения указа президента о введении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 20117 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ними правил пребывания на территории Украины", который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Предполагается, что МИД и СБУ должны обеспечить обновление списка стран миграционного риска, в частности включив в него Россию, и проинформировать об этом Кабмин и аппарат СНБО.