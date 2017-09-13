События

13:36 13.09.2017

Кабмин поручил МИД и СБУ внести РФ в перечень стран миграционного риска до 30 сентября

Кабинет министров Украины поручил Министерству иностранных дел Украины и Службе безопасности Украины внести Российскую Федерацию в перечень стран миграционного риска до 30 сентября.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Правительство приняло план выполнения указа президента о введении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 20117 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ними правил пребывания на территории Украины", который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Предполагается, что МИД и СБУ должны обеспечить обновление списка стран миграционного риска, в частности включив в него Россию, и проинформировать об этом Кабмин и аппарат СНБО.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Глава Еврокомиссии призвал принять в Шенген Румынию и Болгарию

В Запорожье возле офисного здания произошел взрыв

Россия предлагает ввести миротворцев ООН на Донбасс на шесть месяцев, численность и нацсостав должны быть согласованы с боевиками

Боевики за сутки 27 раз обстреляли позиции сил АТО, двое военнослужащих ранены

Страны ЕС не дали представляющей интересы Януковичей адвокатской компании информацию о средствах и активах – Енин

ПОСЛЕДНЕЕ

Юнкер выступает за объединение постов председателей Европейского Совета и Еврокомиссии

Черновецкий не понимает, почему его объявляют в розыск в Украине, где он не живет уже 6 лет

Юнкер призвал создать до 2025 года "оборонный союз" ЕС

Полиция Майами провела более 50 арестов по подозрениям в мародерстве после удара урагана "Ирма"

Более полутысячи транспортных средств скопилось перед КПВВ на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog204.html
РЕКЛАМА