Юнкер призвал создать до 2025 года "оборонный союз" ЕС

В области обороны от Европейского союза требуются дополнительные усилия, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в Страсбурге в среду.

"Создание европейского оборонного фонда остается в повестке дня. Формирование постоянного структурированного сотрудничества в области обороны начато. До 2025 года нам нужно создать хорошо функционирующий оборонный союз. Он нам необходим, и НАТО этого хотела бы", - сказал глава Еврокомиссии, выступая в Европарламенте с ежегодным докладом о состоянии Европейского союза.