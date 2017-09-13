Кабмин намерен поручить МИДу и СБУ внести РФ в перечень стран миграционного риска до 30 сентября

Кабинет министров Украины намерен поручить Министерству иностранных дел и Службе безопасности Украины внести Россию в перечень стран миграционного риска до 30 сентября.

Об этом говорится в проекте плана выполнения указа президента о введении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 20117 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ними правил пребывания на территории Украины", который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Правительство намерено рассмотреть данный план на заседании правительства в среду.

Предполагается, что МИД и СБУ обеспечить обновление списка стран миграционного риска, в частности включив в него Россию и проинформируют об этом Кабмин и аппарат СНБО.

Также проект предусматривает, что правительство поручит Министерству внутренних дел, Госпогранслужбе, Государственной миграционной службе, Службе внешней разведки и СБУ до 30 сентября обеспечить усиление контроля за въездом и выездом из Украины иностранцев, в том числе, граждан России и лиц без гражданства.

Минрегион, МВД и Миграционную службу планируется определить ответственными за совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства/пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан Росси, и лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска или въехавших в Украину с территории таких государств до 20 сентября.

До 30 октября МИД, МВД, Миграционной службе, Госпогранслужбе планируется поручить проработать механизм и этапность внедрения: возможности въезда и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами России, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель, а вышеуказанным ведомствам и СБУ – вопрос внедрения предварительного электронного сообщения иностранцами о въезде в Украину;

До 30 ноября Кабмин намерен поручить Министерству экономического развития и торговли и Госспецсвязи создать центры предоставления административных услуг вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.

МВД, Миграционной службе и Госпогранслужбе планируется поручить обеспечить начало работы с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан России, при осуществлении пограничного контроля.