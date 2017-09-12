Полиция проводит антитеррористическую операцию в районе собора Саграда-Фамилия в Барселоне
Испанская полиция проводит антитеррористическую операцию возле собора Саграда-Фамилия в Барселоне, сообщает во вторник газета "Паис".
По данным издания, территория возле популярной среди туристов достопримечательности оцеплена.
Согласно информации газеты, закрыты также станция метро и площадь возле собора.
В "Твиттере" полиция призвала граждан искать альтернативные маршруты для передвижения по городу и избегать улиц Провенса, Россельо и Сарденья, они оцеплены стражами порядка.
По информации ряда СМИ, ранее поступали сообщения о наличии поблизости фургона с подозрительным предметом, который может быть бомбой.
Также временно закрыты близлежащие магазины.
В результате двух терактов, происшедших в Каталонии в августе, погибли 16 человек, более 100 получили ранения.