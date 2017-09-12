События

22:15 12.09.2017

Полиция проводит антитеррористическую операцию в районе собора Саграда-Фамилия в Барселоне

Испанская полиция проводит антитеррористическую операцию возле собора Саграда-Фамилия в Барселоне, сообщает во вторник газета "Паис".

По данным издания, территория возле популярной среди туристов достопримечательности оцеплена.

Согласно информации газеты, закрыты также станция метро и площадь возле собора.

В "Твиттере" полиция призвала граждан искать альтернативные маршруты для передвижения по городу и избегать улиц Провенса, Россельо и Сарденья, они оцеплены стражами порядка.

По информации ряда СМИ, ранее поступали сообщения о наличии поблизости фургона с подозрительным предметом, который может быть бомбой.

Также временно закрыты близлежащие магазины.

В результате двух терактов, происшедших в Каталонии в августе, погибли 16 человек, более 100 получили ранения.

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