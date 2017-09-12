События

19:23 12.09.2017

Страны ЕС не дали представляющей интересы Януковичей адвокатской компании информацию о средствах и активах – Енин

Европейская комиссия не предоставила адвокатской компании, представляющей интересы экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, информацию о наличии их средств и активов в странах ЕС, поскольку эта информация имеет ограниченный доступ, пояснил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Дело в том, что в большинстве стран ЕС эта информация с ограниченным доступом и не может быть передана сторонним лицам, которые не имеют отношения к уголовному производству, соответственно и ответ Европейская комиссия так сформулирован", - сказал Е.Енин на просьбу прокомментировать заявление адвокатской компании, в котором говорится, что в полученном ею ответе Еврокомиссии последняя утверждает, что не получила подтверждения от стран ЕС о наличии средств и активов, принадлежащих Александру Януковичу.

"Большинство стран ее (информацию о наличии активов – ИФ) не предоставила", - добавил он.

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Интерфакс-Украина
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