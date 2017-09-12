События

16:13 12.09.2017

СБУ объявила в розыск Черновецкого

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего городского голову Киева Леонида Черновецкого.

Согласно информации на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Розыск", Л.Черновецкого разыскивает СБУ как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.

Указана дата исчезновения – 24 июля 2017 года, место исчезновения не названо.

Экс-мэр Киева обвиняется по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Также указано, что есть определение суда о разрешении на задержание с целью привода.

Как сообщалось, 14 июля 2017 года Л.Черновецкому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

25 июля следователи Генпрокуратуры Украины получили разрешение суда на задержание Л.Черновецкого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В МВД считают, что Саакашвили незаконно находится на территории Украины, но о задержании его пока речь не идет

Ураган "Ирма" побил рекорд мощности и продолжительности

Задержаны пять человек по факту происшествия на ПП "Шегини"

В Минобороны озвучили зарплату солдата в зоне АТО

Житель Волыни убил 17-летнего гражданина США

ПОСЛЕДНЕЕ

Для охраны порядка во время матча "Шахтер" - "Наполи" в Харькове привлекут приданные силы

Пилот самолета, разбившегося в Харьковской области, умер в больнице

Единый реестр участников АТО содержит данные о 3,8 тыс. погибших и 110 пропавших без вести

Австралийская реклама баранины оскорбила религиозные чувства индуистов

Учения "Rapid Trident - 2017" стартовали и в Староконстантинове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
принтер для печати самоклеящихся этикеток
РЕКЛАМА