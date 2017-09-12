В МВД считают, что Саакашвили незаконно находится на территории Украины, но о задержании его пока речь не идет

В Министерстве внутренних дел Украины считают, что лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили, который 10 сентября пересек границу Украины, на данный момент находится на территории Украины незаконно, однако для его задержания нет достаточных оснований.

"По нашему убеждению – да", - сказал директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос, действительно ли М.Саакашвили находится на территории Украины незаконно.

Он также уточнил, что на данный момент Государственная пограничная служба вручила административный протокол о совершении административного правонарушения, однако для задержания М.Саакашвили у них не было достаточных оснований.

"Такое процессуальное действие, как задержание, предусматривает определенные процессуальные нюансы. У нас есть ведомости о лицах, которых мы смогли, и считаем нужными задержать, если будут найдены другие ведомости относительно других лиц, которые позволят законно осуществить процессуальное действие – задержание, оно будет выполнено… Как и сообщала Госпогранслужба, она не собиралась и не имела достаточных оснований для задержания, ему был вручен протокол о совершении административного правонарушения, как и 14-ти другим лицам", - уточнил А.Шевченко.

Спикер МВД надеется, что все лица проявят законопослушность и отреагируют на законные требования следствия, в частности явиться на допросы.

А.Шевченко также выразил мнение, что М.Саакашвили проявил желание сотрудничать со следствием.