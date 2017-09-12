Пилот самолета, разбившегося в Харьковской области, умер в больнице

Пилот, пострадавший в результате падения самолета НАРП-1 вблизи с.Охоче Нововодолажского района Харьковской области, умер в больнице во вторник утром.

"Пилот умер в 9.30", - сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета во вторник.

По информации отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, по факту падения самолета начато уголовное производство по ч.3 ст.281 (нарушение правил воздушных полетов, повлекшее гибель людей).

Как сообщалось, в понедельник утром вблизи с.Охоче потерпел аварию самолет НАРП-1, опрыскивавший поля. Пилот (55 лет, житель Николаева) в тяжелом состоянии был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Изначально пресс-служба Харьковской облгосадминистрации сообщила, что у пилота перелом ноги и его жизни ничего не угрожает.