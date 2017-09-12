События

15:01 12.09.2017

Единый реестр участников АТО содержит данные о 3,8 тыс. погибших и 110 пропавших без вести

Единый реестр участников АТО включает данные о 3,8 тыс. погибших и 110 пропавших без вести, сообщил первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Игорь Мальцев.

"В службе работает Единый реестр участников АТО, на данный момент в реестре зарегистрировано уже порядка 313 тыс. участников АТО", - сказал И. Мальцев на брифинге во вторник в Киеве.

По его данным, в реестре содержится информация о 3,8 тыс. погибших и 110 без вести пропавших участниках АТО.

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Интерфакс-Украина
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