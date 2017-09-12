События

14:56 12.09.2017

Ураган "Ирма" побил рекорд мощности и продолжительности

Ураган "Ирма" стал самым продолжительным мощным ураганом, когда-либо зафиксированным учеными, сообщило во вторник Национальное общественное радио США со ссылкой на ученых университета штата Колорадо.

Согласно сообщению, скорость ветра "Ирмы" держалась на отметке в 298 км/ч на протяжении 37 часов.

"(Это - ИФ) самое долгое зафиксированное время, в течение которого какой-либо циклон в мире сохранял такую мощность", - сообщил ученый из государственного университета Колорадо Фил Клоцбэк,.

В сообщении отмечается, что в Национальном центре США по предупреждению ураганов подтвердили эту информацию.

В воскресенье "Ирма" ударил по материковой части американского штата Флорида. На побережье обрушились гигантские штормовые волны высотой до 4,5 метра, ураган вызвал проливные дожди. Жертвами стихии стали десятки человек.

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