Минобороны анонсировало повышение зарплаты солдатам в зоне АТО

Заработная плата рядового военнослужащего в звании "солдат", выполняющего задачи в зоне проведения АТО, составляет 17 тыс. грн, разъясняют в Министерстве обороны Украины.

"7 тыс. грн это основное денежное обеспечение, 10 тыс. грн это доплата; она начинается, когда солдат провел в АТО полный месяц. Кроме того, если солдат непосредственно принимал участие в боевых действиях или сбил технику противника, выплачивается дополнительный бонус", - сообщил на брифинге во вторник в Киеве заместитель начальника Департамента финансов Минобороны Сергей Галинский.

По его словам, такую зарплату солдаты получают с 1 сентября текущего года.

С.Галинский отметил, что зарплаты военнослужащих ВДВ и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ.

"Объем расходов 2017 года позволяет нам в полном объеме обеспечить выплату денежного обеспечения на уровне не меньше 2016 года, и заработную плату с учетом роста минимальной зарплаты в государстве", - подчеркнул он.

По словам представителя Минобороны, оборонное ведомство располагает достаточными средствами на восстановление вооружения и военной техники, подготовку войск, содержание и совершенствование систем связи.

"На данный момент задолженности по выплате вознаграждений нет... В 2016 году мы потратили на вознаграждения участникам АТО всего 1,9 млрд грн, а за 8 месяцев текущего года - мы уже потратили 2,2 млрд грн", - сказал С.Галинский.