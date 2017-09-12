Форум YES пройдет в Мыстецьком арсенале в Киеве

14-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) на тему "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" состоится в Киеве 14-16 сентября.

Как сообщает во вторник пресс-служба YES, пленарные сессии форума и работа специальных секций пройдут в Мыстецьком арсенале, а открытие мероприятия – на Бессарабском рынке.

В конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, примут участие более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран мира.

Основные темы форума сосредоточатся на глобальных вопросах: сдвиг в геополитическом распределении сил и изменения в мировой экономике. Особое внимание будет уделено политике новой американской администрации, глобальной безопасности, проблемам кибербезопасности, популизма и энергетической безопасности.

Одной из самых важных тем YES станет Украина и ее перспективы в мире. Дискуссии будут посвящены изменениям, происходящим в стране, и вызовам, которые стоят перед ней.