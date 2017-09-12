Послам стран ЕС разъяснят положение о языке обучения в законе "Об образовании"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру иностранных дел Павлу Климкину и министру образования и науки Лилии Гриневич разъяснить послам стран Европейского Союза положение о языке обучения закона "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября.

"Закон "Об образовании" как раз дает возможности обеспечить нормальный доступ к языкам национальных меньшинств, а с другой стороны предоставить возможности для развития нашего родного украинского языка", - сказал В.Гройсман на брифинге после ознакомления с отчетом по выполнению капитального ремонта участка дороги Н-01 Киев-Знаменка во вторник.

Премьер отметил, что Украина - демократичная страна, которая уважает права национальных меньшинств.

"Вчера я дал поручение министру иностранных дел, министру образования, обратился с просьбой, чтобы в этой встрече принял участие исполняющий обязанности главы комитета по вопросам образования Верховной Рады Украины, чтобы они вместе собрались, провели встречу с послами стран Европейского Союза и абсолютно полностью объяснили детали закона, какой механизм будет работать", - сказал В.Гройсман.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина "и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка – ИФ) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность". По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения.

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил проблемы с качеством преподавания украинского языка в местах компактного проживания венгерского национального меньшинства в Украине. "Есть проблемы интеграции: 75% выпускников Береговского района (Закарпатской области – ИФ) не сдали ВНО (внешнее независимое оценивание – ИФ) по украинскому языку. Мы должны улучшить ситуацию без потери качества образования на венгерском", - подчеркнул П.Климкин.