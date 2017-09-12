Пограничники зачитали Саакашвили протокол о незаконном пересечении границы

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили во вторник возле львовской гостиницы "Леополис" в присутствии журналистов ознакамливается с административным протоколом о незаконном пересечении границы в присутствии.

Перед этим народный депутат (внефракционный) Юрий Деревянко сообщил, что все процедуры по вручению протокола будут проходить публично, в присутствии представителей СМИ. Он также сообщил, что адвокаты будут задавать представителям Госпогранслужбы необходимые вопросы.

В свою очередь М.Саакашвили заявил, что он с большим уважением относится к украинским пограничникам.

В настоящее время проходит процедура ознакомления М.Саакашвили с протоколом о незаконном пересечении им границы. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", возле гостиницы находится М.Саакашвили со своими адвокатами и нардепом Ю.Деревянко, а также представители погранслужбы, которые начали зачитывать протокол.

По словам Ю.Деревянко, это длительная процедура, которая может занять около часа.

М.Саакашвили утверждает, что протокол должны были вручить на протяжении трех часов после пересечения границы. "Все очень просто. Если бы они принесли этот протокол на протяжении трех часов, когда мы пересекли границу… они не могут сказать, что я где-то прятался. Я был на главной площади Львова вместе с тысячами львовян, то я бы взял без вопросов этот протокол. Но то, что сейчас они приносят – это нарушение закона", - сказал М.Саакашвили.

В свою очередь Ю.Деревянко заявил: "Мы фиксируем публично первое нарушение, которое касается того, что согласно кодексу об административных правонарушениях Государственная пограничная служба не вручила на протяжении трех часов, а сейчас пытается вручить протокол через два дня, который составлен не в присутствии лица, которое, по их мнению якобы нарушило государственную границу".

Ранее во вторник в партии "Рух новых сил" заявили, что протокол об административном нарушении при пересечении границы их лидеру М.Саакашвили пытаются вручить с нарушениями.

"Согласно инструкциям, такой протокол они должны были вручить в течение трёх часов с момента, когда, по их мнению, было совершено правонарушение. А сейчас идут уже третьи сутки", - рассказала пресс-секретарь партии Марьяна Поштар агентству "Интерфакс-Украина".

При этом она добавила, что должностные лица, которые пришли ознакомить М.Саакашвили с протоколом, не могут входить в помещение, где он проживает.

На уточняющий вопрос, следует ли из этого, что в партии считают, что протокол пытаются вручить с нарушениями, М.Поштар отметила: "Да, с нарушениями".