В ПП "Шегини" для оформления протоколов прибыли 14 участников воскресного прорыва госграницы

Четырнадцать человек из группы лиц, незаконно прошедших через государственную границу на ПП "Шегини" в ночь на понедельник уже прибыли на данный пункт вновь для оформления документов, административные протоколы на них переданы в суд, сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Госпогранслужба Украины заявляла, что все лица, которые незаконно пересекли границу в группе с Михеилом Саакашвили (экс-глава Одесской обладминистрации, экс-президент Грузии – ИФ), должны вновь прибыль в Шегини для оформления протоколов. 14 граждан уже это сделали. Мы оформили административно-процессуальные документы и передали их в суд", - рассказал О.Слободян агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

При этом он отметил, что в основном это представители СМИ, ни одного народного депутата среди этих лиц нет.

"Саакашвили также должен пройти данную процедуру. Для этого сотрудники Госпогранслужбы прибыли в гостиницу "Леополис" во Львове, где сейчас проживает М.Саакашвили, чтобы ознакомить его с протоколом о незаконном пересечении границы", - рассказал помощник главы пограничного ведомства, добавив, что соратники М.Саакашвили не пропускают сотрудников ведомства в здание.

Отвечая на вопрос, какие будут дальнейшие действия сотрудников Госпогранслужбы в случае, если сторонники М.Саакашвили так и не пропустят их, О.Слободян сказал, что в таком случае "мы будем искать другие формы ознакомления Михаила Саакашвили с протоколом".

Как сообщалось, 10 сентября М.Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы группы лиц, в том числе и народных депутатов.

Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. Отмечено, что на место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая вместе с Национальной полицией установит все обстоятельства происшествия и даст правонарушению квалификацию.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Впоследствии было открыто еще и уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов во время исполнения ими служебных обязанностей).