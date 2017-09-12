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07:33 12.09.2017

Совбез ООН единогласно принял резолюцию о введении дополнительных санкций против КНДР

Все 15 членов Совета Безопасности ООН в понедельник вечером одобрили резолюцию о введении дополнительных санкций в отношении Северной Кореи, передает корреспондент "Интерфакса".

"Проект резолюции получил 15 голосов "за". Проект резолюции принимается единогласно", - заявил по итогам голосования председатель СБ ООН в сентябре, постоянный представитель Эфиопии при ООН Текеда Алему.

Резолюция предусматривает ограничение на закупку Пхеньяном нефтепродуктов: ему будет разрешено приобретать до 2 млн баррелей в год. Это, как отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс", приведет к снижению импорта нефтепродуктов на 10%. Ограничивается также импорт сырой нефти на уровне последних 12 месяцев.

Кроме того, ограничивается импорт сырой нефти на уровне последних 12 месяцев и вводится запрет на поставки в КНДР сжиженного природного газа и газового конденсата.

Документ также предусматривает полный запрет за экспорт из Северной Кореи текстильной продукции, что станет довольно чувствительным ударом по экономике страны: в 2016 году экспорт текстиля принес экономике КНДР $752,5 млн.

Помимо этого странам запрещается выдавать новые разрешения на работу для рабочих из Северной Кореи.

Изначально США настаивали на более жестком варианте резолюции, но его пришлось пересмотреть после переговоров, в частности, с представителями Китая. Так, в первоначальной версии говорилось о тотальном эмбарго на нефть и о замораживании активов северокорейского руководства за рубежом. Также предлагалось заморозить активы авиакомпании Air Koryo, северокорейских вооруженных сил и других структур, связанных с армией и с Трудовой партией Кореи. После переговоров было решено оставить лишь санкции в отношении ряда партийных и военных структур. От ограничений, касающихся самой армии и Air Koryo, пришлось отказаться.

Кроме того, в финальной версии документа отсутствует предложение США о разрешении применения силы для проверки девяти судов северокорейского флота, которые, по данным Вашингтона, в прошлом проводили операции в нарушение санкций СБ ООН.

США и Китай еще в воскресенье вечером продолжали обсуждение текста проекта. Прежние санкционные резолюции в отношении Северной Кореи Вашингтон и Пекин, который является основным торговым партнером Пхеньяна, обсуждали на протяжении недель, в то время как о планах выступить с нынешним проектом постпред США Ники Хейли заявила лишь в прошлый понедельник.

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