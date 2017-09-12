Французские железнодорожники начали забастовку против трудовой реформы

Сотрудники французской железнодорожной компании SNCF начали в понедельник забастовку против трудовой реформы, сообщают местные СМИ.

В частности, с 20:00 по местному времени понедельника к забастовке приступили сотрудники системы скоростных пригородных поездов (RER), обслуживающих Париж и его пригороды. Отмечается, что число курсирующих поездов уменьшено в два раза, интервалы между поездами значительно увеличены.

Забастовка, как ожидается, продолжится во вторник.

Между тем, в SNCF отметили, что движение поездов в парижском метро, а также скоростных поездов TGV и поездов железнодорожного оператора Eurostar будет осуществляться в нормальном режиме.