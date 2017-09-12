ЕСПЧ принял жалобу по поводу похищения Павла Гриба спецслужбами РФ – Петренко

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу по делу похищения украинского гражданина Павла Гриба российскими спецслужбами на территории Беларуси, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Рассмотрев представленные материалы, 11 сентября 2017 Европейский суд по правам человека принял решение об отложении рассмотрения вопроса о применении Правила 39 Регламента Европейского суда до получения необходимой информации от Правительства Российской Федерации. По представлению Игоря Гриба, отца похищенного парня, суд принял решение истребовать у представителей РФ данные о состоянии здоровья Павла для дальнейшего рассмотрения дела", - написал П.Петренко на своей странице в Фейсбук.

Правительство РФ должно предоставить требуемую информацию в сроки до 25 сентября 2017 года.

"Я лично буду держать ситуацию на контроле. Мы должны остановить похищения наших граждан страной-агрессором", - отметил министр.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях, без личного знакомства. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

Посольство Украины в Минске направило ноту в Министерство иностранных дел Беларуси с целью выяснения местонахождения П.Гриба.

В Государственном пограничном комитете Беларуси подтвердили, что П.Гриб пересекал государственную границу Беларуси 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке, информация об этом направлена в Госпогранслужбу Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой относительно местонахождения, условий содержания и состояния здоровья П.Гриба.

Позднее И.Гриб обратился в силовые структуры Беларуси (прокуратура и органы МВД в Гомельской области) и России (Следственный комитет РФ) с заявлениями о содействии в розыске и возвращении его сына.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.