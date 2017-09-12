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00:16 12.09.2017

Евросоюз заявляет о непризнании выборов в Севастополе и требует освобождения членов руководства крымского меджлиса

Европейский союз не признал аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове, заявил в понедельник официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), комментируя губернаторские выборы в Севастополе 10 сентября.

"Любой избранный на Крымском полуострове, претендующий "представлять" Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителя территорий, которые являются украинскими. Европейский союз остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении представителя ЕВС.

В нем также запрет на деятельность крымского Меджлиса и преследование его лидеров расценивается как "серьезные и неприемлемые нарушения" их прав.

"Сегодня так называемый "Верховный суд" Симферополя приговорил заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза к восьми годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков" в феврале 2014 года. Европейский союз последовательно наблюдал за делом г-на Чийгоза и настаивал на его освобождении. Этот призыв мы повторяем сегодня", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

"Мы надеемся на безотлагательное снятие обвинений с другого заместителя председателя Меджлиса г-на Ильми Умерова и вновь подтверждаем нашу давнюю позицию о том, что все незаконно задержанные на Крымском полуострове и в Российской Федерации граждане Украины должны быть немедленно освобождены", - заявил представитель ЕВС.

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