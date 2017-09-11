События

23:11 11.09.2017

Житель Смелы, пытавшийся ограбить банкомат с помощью тротила, приговорен к 9 годам лишения свободы

Житель г.Смела Черкасской области, подорвавший банкомат в своем городе с использованием взрывчатки, но не сумевший завладеть денежными средствами, приговорен Черкасским районным судом 7 сентября к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

"Следствием установлено, что неработающий местный житель 1982 г.р. 05.07.2016, находясь у здания магазина в г.Смела, применив взрывчатое вещество - тротил, полностью повредил банкомат одного из акционерных банков, встроенный в фасадную стену указанного магазина, но денежными средствами в сумме более 400 тыс. грн. НЕ завладел, поскольку сейф банкомата не открылся. Кроме того, у злоумышленника при себе, а также по месту его проживания, обнаружены и изъяты две шашки тротила, которые он незаконно приобрел, носил и хранил", - сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Задержанный обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.15 ч.5 ст.185 (покушение на кражу в особо крупных размерах), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Неопровержимые доказательства вины обвиняемого в совершенных преступлениях доказаны в суде прокурором Смелянского местной прокуратуры. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу и изучается прокуратурой на предмет его законности.

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